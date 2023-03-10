Sedat Peker'den peş peşe 'retweetler': Avukatından paylaşım açıklaması!

Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdil’in paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı: “Elbet bu da geçer yahu… Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz bey.”