Sedat Peker'den peş peşe 'retweetler': Avukatından paylaşım açıklaması!
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından sosyal medya kısıtlaması getirilen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyuran yazar Yılmaz Özdil hakkındaki destek tweet’lerini retweet’ledi.
2014’ten beri Sözcü’de yazan Özdil bugün “Kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım” diyerek gazeteden ayrıldığını duyurmuştu.
Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdil’in paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı: “Elbet bu da geçer yahu… Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz bey.”
Peker de Akşener’in bu sözlerine dair bir paylaşımı retweet’ledi.
Daha sonraysa İYİ Parti’ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi, Sözcü’den ayrıldığını duyuran Yılmaz Özdil’i gazeteye çağırdı.