Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabı üzerinden haftalar sonra ilk paylaşımını yaptı.
Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 'dijital tecrit' altında tutulan Sedat Peker, haftalar sonra ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.
Peker, Uğur Dündar'ın Erk Acarer'in kaleme aldığı 'Aslan Avı' isimli kitapla ilgili mesajını retweetledi.
Dündar'ın tweetinde ise "Aslan Avı, soruşturmacı gazeteci Erk Acarer'in Sedat Peker'den hareketle, son 3 yıldan 30 yıl geriye giderek, Türkiye'nin kirlenmiş tarihine belgelerle ışık tuttuğu çok önemli bir kitap. Destek Yayınevinden çıktı. Mutlaka okunmalı..." ifadeleri yar aldı.
NE OLMUŞTU?
12 Mart 2005'te Ergenekon davasından 9 yıl hapis yatan Sedat Peker, 10 Mart 2014'te tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra 5 yıl boyunca iş insanı olarak çalışmalarını sürdürdü. 30 Kasım 2019'da yurt dışına kaçtı. Neden yurt dışına kaçtığına dair farklı iddialar bulunmaktadır.