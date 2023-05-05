Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabı üzerinden haftalar sonra ilk paylaşımını yaptı.

Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım - Resim: 1

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 'dijital tecrit' altında tutulan Sedat Peker, haftalar sonra ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.

1 16
Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım - Resim: 2

Peker, Uğur Dündar'ın Erk Acarer'in kaleme aldığı 'Aslan Avı' isimli kitapla ilgili mesajını retweetledi.

2 16
Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım - Resim: 3

Dündar'ın tweetinde ise "Aslan Avı, soruşturmacı gazeteci Erk Acarer'in Sedat Peker'den hareketle, son 3 yıldan 30 yıl geriye giderek, Türkiye'nin kirlenmiş tarihine belgelerle ışık tuttuğu çok önemli bir kitap. Destek Yayınevinden çıktı. Mutlaka okunmalı..." ifadeleri yar aldı.

3 16
Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım - Resim: 4

NE OLMUŞTU?

12 Mart 2005'te Ergenekon davasından 9 yıl hapis yatan Sedat Peker, 10 Mart 2014'te tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra 5 yıl boyunca iş insanı olarak çalışmalarını sürdürdü. 30 Kasım 2019'da yurt dışına kaçtı. Neden yurt dışına kaçtığına dair farklı iddialar bulunmaktadır.

4 16