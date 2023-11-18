'Sedat Peker, Türkiye'ye dönüyor' iddiası: 'Tarih belli oldu, İstanbul'dan ev bakıyor!'

“SOYLU İLE KARŞILIKLI AĞIR SÖZ DÜELLOSUNA GİRMİŞTİ”

Peker, bu sözlerinin altını da şöyle doldurmaya çalışmıştı.

"Sonra bir dönem bu sürekli devam edince beynimin içinde bu yer edinmeye başladı. Yanıma gelenler sürekli bunu söylemeye başladı. Bir gün bana bir telefon yollandı. Bu telefonun kamerasından çekim yapılmış kamera çekiminin içerisinde bir dosya ve bu dosya bana karşı hazırlanan örgütlü bir suç dosyasını gördüm..."