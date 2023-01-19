Sedat Peker önce retweetledi, 6 dakika sonra sildi
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, dün akşam saatlerinde sosyal medyada dikkat çeken bir hareket yaptı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında olduğu belirtilen Sedat Peker, açıklama yapamamasıyla ilgili olarak atılan bir tweeti retweetledi. Tweeti 6 dakika boyunca kendi sayfasında tutan Peker, daha sonrasında retweetini kaldırdı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkilinin seçime iki ay kala yapmaya söz verdiği açıklamaları yapıp yapmayacağına dair soruya, “Bugünkü koşullarda Sedat Peker’in bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını hukuken görüyorum, biliyorum” yanıtını vermişti.
O paylaşımı rt etti
Sosyal medyada, "Sedat Peker, pislikleri ifşa etmek istiyor, ülke yöneticileri ettirmiyor, muhalif partiler de etmesi için çaba sarf etmiyor..." ifadelerini dile getiren bir kullanıcının paylaşımını retweetleyen Peker, 6 dakika sonra retweetini sildi.
Seyhan Avşar'ın tweet'ini de paylaştı ve sildi
Peker, daha sonra gazeteci Seyhan Avşar'ın paylaşım silme konusu üzerine yazdığı, "Seçim tarihi bugün belli oldu ve Sedat Peker az önce kendisiyle ilgili bir paylaşımı retweetledi. 6 dakika boyunca bekledi. Sonra sildi..." mesajını retweetledi ancak bu retweetini de çok geçmeden kaldırdı.