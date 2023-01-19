Sedat Peker önce retweetledi, 6 dakika sonra sildi

Seyhan Avşar'ın tweet'ini de paylaştı ve sildi

Peker, daha sonra gazeteci Seyhan Avşar'ın paylaşım silme konusu üzerine yazdığı, "Seçim tarihi bugün belli oldu ve Sedat Peker az önce kendisiyle ilgili bir paylaşımı retweetledi. 6 dakika boyunca bekledi. Sonra sildi..." mesajını retweetledi ancak bu retweetini de çok geçmeden kaldırdı.