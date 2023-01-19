Sedat Peker önce retweetledi, 6 dakika sonra sildi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, dün akşam saatlerinde sosyal medyada dikkat çeken bir hareket yaptı.

Sedat Peker
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Sedat Peker önce retweetledi, 6 dakika sonra sildi - Resim: 1

Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında olduğu belirtilen Sedat Peker, açıklama yapamamasıyla ilgili olarak atılan bir tweeti retweetledi. Tweeti 6 dakika boyunca kendi sayfasında tutan Peker, daha sonrasında retweetini kaldırdı.

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Sedat Peker önce retweetledi, 6 dakika sonra sildi - Resim: 2

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkilinin seçime iki ay kala yapmaya söz verdiği açıklamaları yapıp yapmayacağına dair soruya, “Bugünkü koşullarda Sedat Peker’in bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını hukuken görüyorum, biliyorum” yanıtını vermişti.

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Sedat Peker önce retweetledi, 6 dakika sonra sildi - Resim: 3

O paylaşımı rt etti

Sosyal medyada, "Sedat Peker, pislikleri ifşa etmek istiyor, ülke yöneticileri ettirmiyor, muhalif partiler de etmesi için çaba sarf etmiyor..." ifadelerini dile getiren bir kullanıcının paylaşımını retweetleyen Peker, 6 dakika sonra retweetini sildi.

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Sedat Peker önce retweetledi, 6 dakika sonra sildi - Resim: 4

Seyhan Avşar'ın tweet'ini de paylaştı ve sildi 

Peker, daha sonra gazeteci Seyhan Avşar'ın paylaşım silme konusu üzerine yazdığı, "Seçim tarihi bugün belli oldu ve Sedat Peker az önce kendisiyle ilgili bir paylaşımı retweetledi. 6 dakika boyunca bekledi. Sonra sildi..." mesajını retweetledi ancak bu retweetini de çok geçmeden kaldırdı.

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