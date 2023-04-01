Sedat Peker görüş değiştirdi, avukatı açıkladı: 'Kızılay'a değil Ahbap'a teslim edin'
Suç örgütü lideri Sedat Peker‘in avukatı Ersan Barkın, deprem bölgesine ulaştırılmak için hazırlanan yardım kolilerinin üzerinde ‘Sedat Peker’ isminin yer aldığı gerekçesiyle birtakım gözaltılar olduğunu ve Peker’in yardım kolileri konusunda görüş değiştirdiğini aktardı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen yurttaşlara gönderilmek üzere hazırlanan yardım kolilerinin üzerinde ‘Sedat Peker’ yazdığı için gözaltılar yapıldığını iddia etmişti.
Barkın, bu iddianın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Peker’in yardım kolilerinin Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istediğini ancak daha sonra bu kararını değiştirdiğini söyledi.
Barkın, “Savcılık kararıyla fiilen çürüyecek yardım kolilerine dair Sayın Peker’in önerisi,kolilerin Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıydı ancak görüş değiştirerek kolilerin AHBAP’a aktarılmasını önerdi” dedi.
Barkın’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar şöyle:
“Şu anda ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın sofralarında olması gereken Ramazan kolileri, Savcılığın müsadere kararıyla yediemin depolarında çürüyecek anlaşılan.
Kısa süre sonra bozulacak gıda maddelerini çürümeye terk etmekten kim,nasıl fayda umar!
Izdırap verici.”