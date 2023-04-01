Seçmen listeleri için son iki gün: İşte kaydınızı kontrol etmek için yapmanız gerekenler
Seçim takvimine göre muhtarlıklarda askıya çıkarılan seçmen listeleri 2 Nisan’da askıdan indiriliyor. Vatandaşların muhtarlıklara gitmeden seçmen kaydını e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri de mümkün.
2 Nisan'da askıdan inecek olan seçmen listelerini kontrol etmek için son günler. Seçmen kayıtlarını kontrol etmek isteyen vatandaşların izlemeleri gereken yöntem ise şöyle:
1-Seçmen listeleri ne zaman askıya çıktı?
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle seçmen listeleri, güncellenmek üzere 20 Mart 08.00 itibarıyla ilçe Seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci de başladı.
2-Seçmen listeleri ne zaman askıdan inecek?
Muhtarlık bölgesi askı listeleri 2 Nisan’a kadar askıda kalacak. Listeler, 2 Nisan’da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.
3-Deprem bölgesinde de listeler askıya çıkarıldı mı?
Seçmen listeleri deprem bölgesinde Hatay başta olmak üzere konteyner muhtarlıklarda ve konteyner hizmet alanlarında askıya çıkarıldı.