Seçim günü ve sonrası sizi yanıltacak haberlere dikkat! 10 madde de yalan yaberlerden kaçınmak için ipuçları

Başlık ile içerik uyumu: Haberlerin başlığı ile içeriği arasında uyum olması, haberlerin doğruluğunu belirleyen önemli bir faktördür. Başlıkların abartılı, yanıltıcı veya gerçek dışı olması, haber okuyucularını yanıltabilir ve yalan haberlerin yayılmasına neden olabilir. Başlık ve içerik arasında uyum olup olmadığını kontrol etmek, haberin doğruluğunu belirleyen önemli bir adımdır.