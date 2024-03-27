Seçim günü hava nasıl olacak?
Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, seçim günü yurt genelinde havanın nasıl olacağını açıkladı.
Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, hava sıcaklıklarının 6-10 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirterek, seçim günü yurt genelinde havanın az bulutlu ve açık olmasını beklediklerini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, yerel seçimlerde yurtta hava durumuna ilişkin sorularını yanıtladı.
Şahbaz, Türkiye genelinde 5 günlük hava durumu tahminine şöyle anlattı:
"Şu anda geçen haftadan beri yağışlı olan bir sistemin etkisindeyiz. Bu sistem bugün de yurdun doğu kesimlerinde yağış yapmaya devam ediyor ve bugünden itibaren yurdumuzu terk edecek."
"Yarın Marmara Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de yine yağışlar devam edecek. Ancak daha sonraki günlerde ülkemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalmasını bekliyoruz. Bu nedenle seçim gününde yurt genelinde havanın az bulutlu açık olmasını bekliyoruz."
"Yurdun iç kesimlerinde öğlen, öğleden sonraki saatlerde gündüz ısınmasına bağlı olarak mevzi sağanak yağış da görebiliriz ama genel olarak yurt genelinde havanın parçalı az bulutlu olacağını söyleyebiliriz."
Şahbaz, seçim günü Ankara, İstanbul ve İzmir'de havanın az bulutlu, açık ve öğleden sonra parçalı bulutlu olmasının beklendiğini ifade etti.
Türkiye'nin geçen hafta soğuk havanın etkisi altında olduğunu söyleyen Şahbaz, "Bugünden itibaren yurdun Batı kesimlerinden başlayarak ülkemiz ısınmaya başladı. Soğuk hava, bugün Batı kesimlerden başlayarak ülkemizi terk ediyor. Yarından itibaren hava sıcaklığının 6 ile 10 derece arası artmasını ve mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.