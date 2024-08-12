Schengen Vizesi Alan Türk Vatandaşlarına Yeni Yasak! Hukuki İşlem Başlatılacak

Normal şartlar altında mevzuata aykırı olduğu belirtilmesine rağmen, onlarca yıldır uygulanan bu sistem geçtiğimiz günlerde Avrupa ülkeleri tarafından incelemeye alındı. Ancak bu incelemenin Türk vatandaşlarına özel yapılması ve uyarı mesajlarında tehditkar ifadeler kullanılması, vatandaşları adeta isyan ettirdi.



SAVUNMA VERMEYENLER HAKKINDA 'HUKUKİ SÜREÇ' BAŞLATILACAK

İtalya, Macaristan ve birçok ülkeye ait konsolosluklar, Türk vatandaşlarının vize işlemleri sonrası seyahatinin ardından kendilerine bir uyarı mesajı iletti. Verilen mesajda Türkiye'ye döndükten sonra Schengen vizesinin uygun şekilde kullanıldığının kanıtlanması istendi. Bir başka deyişle, Türk vatandaşlarına vize veren bu ülkeler, Schengen bölgesine kendi ülkelerinden giriş ve çıkış yapıldığına yönelik damga kayıtlarının dökümlerini isterken, bu uygulamayı yapmayan ve kendilerine savunma iletmeyen kişilere ise hukuki işlem başlatılacağı tehditinde bulundu.