Schengen Vizesi Alan Türk Vatandaşlarına Yeni Yasak! Hukuki İşlem Başlatılacak
Schengen vizesi alabilmek için vize verme oranı yüksek ülkelere başvuru yapan Türk vatandaşları hakkında Avrupa'dan skandal bir karar geldi. Yalnızca Türk vatandaşlara yönelik alınan kısıtlama kararı ile birçok Avrupa ülkesi, seyahat sonrası vizenin uygun kullanımı için Türk vatandaşlarından savunma isteyecek ve savunma vermeyenler hakkında hukuki süreç başlatılacak.
Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, çok sayıda vatandaşın tatil planlamalarında yurt dışına yönelmesine neden olurken, bu durum Schengen bölgesinde bulunan ülkelerin vize randevularında yoğun talep yaşanmasına yol açtı.
TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN 'UYGUN KULLANIM KONTROLÜ' GETİRİLDİ
Türk vatandaşlarının randevu taleplerine aylar sonrası için gün veren ve başvurulara son yılların en yüksek ret oranıyla dönüş yapan Schengen ülkeleri, son haftalarda Türk vatandaşları için yürürlüğe soktuğu "uygun kullanım kontrolü" uygulaması ile tepkileri üzerine çekti.
Normal şartlar altında mevzuata aykırı olduğu belirtilmesine rağmen, onlarca yıldır uygulanan bu sistem geçtiğimiz günlerde Avrupa ülkeleri tarafından incelemeye alındı. Ancak bu incelemenin Türk vatandaşlarına özel yapılması ve uyarı mesajlarında tehditkar ifadeler kullanılması, vatandaşları adeta isyan ettirdi.
SAVUNMA VERMEYENLER HAKKINDA 'HUKUKİ SÜREÇ' BAŞLATILACAK
İtalya, Macaristan ve birçok ülkeye ait konsolosluklar, Türk vatandaşlarının vize işlemleri sonrası seyahatinin ardından kendilerine bir uyarı mesajı iletti. Verilen mesajda Türkiye'ye döndükten sonra Schengen vizesinin uygun şekilde kullanıldığının kanıtlanması istendi. Bir başka deyişle, Türk vatandaşlarına vize veren bu ülkeler, Schengen bölgesine kendi ülkelerinden giriş ve çıkış yapıldığına yönelik damga kayıtlarının dökümlerini isterken, bu uygulamayı yapmayan ve kendilerine savunma iletmeyen kişilere ise hukuki işlem başlatılacağı tehditinde bulundu.