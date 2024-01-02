Sanat dünyasının acı yılı: 2023'te aramızdan ayrılan ünlü isimler
2023 yılı geride kalırken, aramızdan ayrılan isimler de yeniden gündem oldu. İşte 2023'te tüm Türkiye'yi yasa boğan isimler...
BURHAN ÇAÇAN
"Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Burhan Çaçan, 12 Ocak'ta 63 yaşında vefat etti.
TRT Erzurum Radyosunun 1978'de açtığı amatör sesler yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım atan sanatçı, 1981'de "Sefa Geldin" adlı ilk albümünü çıkarmasının ardından "Kızlar Çıktı Çayıra", "Deh Deyin Kızlar", "Ben Yarime Neler Alayım", "İpek Mendil", "Memik Oğlan", "Ayaz Geceler", "Yağ Yağmur", "Vurun Dalgalar", "Sen Nerdesin", "Damla Damla", "Senden Sonra", "Çakmak Çakmağa Geldik", "Mevlüt ve İlahiler", "Neden Geldim İstanbul'a", "Beni Anneme Götürün", "Unutulmayanlar 1", "Namussuz Ayrılık", "İlahiler 99", "Alınyazım", "Türküleri Özledim", "Gecenin Yarısı", "Sus Dinle", "Yalan", "Sabaha Kadar", "Zor Akşamlar", "Bu Gece" ve "Bu da mı Yalan" albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.
YALÇIN YELENCE
"Bizimkiler" ve "Perihan Abla" dizilerine imza atan usta yönetmen Yalçın Yelence, tedavi gördüğü hastanede 20 Ocak'ta 69 yaşında hayatını kaybetti.
TRT'nin ilk dış yapımı "Bay Alkolü Takdimimdir" dizisinin senaryo yazarlığını yapan Yelence, "Kars'ın Solan Rengi: Molokanlar" belgeseli ile 9. Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda profesyonel dalda birincilik ödülü kazanmıştı.
KAZIM AKŞAR
Devlet Tiyatrolarında 1979'da oyuncu olarak çalışmaya başlayan ve İngiltere'deki National Theatre'da "The Winter's Tale", "The Tempest" ve "Cymbeline" adlı oyunlarda yardımcı oyuncu olarak yer alan tiyatrocu Kazım Akşar, 28 Şubat'ta vefat etti.
RANA CABBAR
"Aşk-ı Memnu", "Yaprak Dökümü", "Pars Narkoterör", "Kadın" ve "Hercai" adlı dizilerde canlandırdığı unutulmaz rollerle tanınan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rana Cabbar, 20 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını yitirdi.
22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne değer görülen Cabbar, karaciğer kanserinin yanı sıra KOAH ve kalp yetmezliği tedavisi görüyordu.
ADI O TÜRKÜLERLE ÖZDEŞLEŞTİ: NURİ SESİGÜZEL
Ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel, 20 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayata veda etti. "Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük" adlı ilk 45'liğini çıkardıktan sonra Ankara Radyosu ile sesini tüm Türkiye'ye duyuran sanatçı, "Sarı Sabahlık", "Ağlayan Gözlerim" ve "Saç Beyaz Oldu" türküleriyle şöhret kazanmıştı.
Sanatçı ayrıca "Kara Yılan", "Fabrikanın Gülü", "Ağlayan Gözler", "Burçak Tarlası", "Seher Vakti", "Garipler Sokağı", "Yayla Kartalı", "Dost Hançeri", "Züleyha" ve "Bahtı Kara Yarim"in de aralarında olduğu 30'un üzerinde filmde rol aldı.
TÜRK CAZININ ÖNCÜSÜ OLDU: İLHAM GENCER
Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer, 24 Mayıs'ta 98 yaşında hayatını kaybetti.
İlk bestesi "İlham Vals"i 5 yaşında yapan Gencer, 1960'ta açtığı Çatı Kulübü'nde Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Cem Karaca, Barış Manço, Emel Sayın, Metin Ersoy, Füsun Önal ve Fikret Kızılok'u sahneye çıkaran isim oldu.
NURHAN DAMCIOĞLU
Türkiye'yi kanto dansıyla tanıştıran kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, 5 Haziran'da 82 yaşındayken İzmir'de vefat etti.
SUNA KAN
Yeteneği küçük yaşta keşfedilen ve çevresi tarafından "harika çocuk" olarak anılan dünyaca ünlü keman virtüözü Suna Kan, 11 Haziran'da hayatını kaybetti. Devlet bursuyla okuduğu Paris Konservatuvarını birincilikle bitiren sanatçı, 86 yaşında öldü.
METİN MİLLİ
Seslendirdiği "Seviyorum İşte" ve "Çiçekler Yasta" adlı şarkılarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan sanatçı Metin Milli, 17 Haziran'da 80 yaşında vefat etti. Milli, kariyeri boyunca 15 albüme imza atarken 4 altın plak ödülü kazandı.
MFÖ'NÜN UNUTULMAZ İSMİ: ÖZKAN UĞUR
MFÖ grubunun üyesi ünlü müzisyen, bas gitarist ve oyuncu Özkan Uğur, 8 Temmuz'da yaşamını yitirdi. Müzik dünyasında birçok ismin albümlerinde vokallerde yer alan Uğur, sinema ve dizi sektöründe oyunculuğuyla da dikkati çeken sanatçı 70 yaşındaydı.
TANJU TUNCEL
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tanju Tuncel, 15 Temmuz'da 83 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı 1967'de rol aldığı "Samanyolu" filminin ardından "Çalıkuşu", "Uçurtmayı Vurmasınlar", "Şaşıfelek Çıkmazı", "Nihavend Mucize", "Ruhsar", "Dadı", "Sevda Tepesi", "Yalancı Yarim", "Beyaz Melek" ve "Türkan"ın da aralarında olduğu 50'nin üzerinde filmde rol aldı.
YILMAZ GRUDA
Sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 26 Temmuz'da 93 yaşındayken hayata veda etti. Usta oyuncu kariyeri boyunca "Yabancı Damat", "İşler Güçler", "Kavak Yelleri", "Galip Derviş", "Aşk Tesadüfleri Sever", "Fatih" ve "Kartal Yuvası" adlı yapımların da aralarında bulunduğu 100'ün üzerinde dizi ve filmde rol aldı.
SAFA ÖNAL
"Vesikalı Yarim", "Ağaçlar Ayakta Ölür", "Ah Güzel İstanbul", "Ah Müjgan Ah", "Dila Hanım", "Tatar Ramazan", "Tatlı Nigar", "Doktor Civanım" gibi pek çok kült filmin senaryosunu kaleme alan usta senarist Safa Önal, 30 Temmuz'da yaşamını yitirdi. Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senarist, 92 yaşındaydı.
ANADOLU ROCK MÜZİĞİNİN ÖNCÜSÜ: ERKİN KORAY
"Vesikalı Yarim", "Ağaçlar Ayakta Ölür", "Ah Güzel İstanbul", "Ah Müjgan Ah", "Dila Hanım", "Tatar Ramazan", "Tatlı Nigar", "Doktor Civanım" gibi pek çok kült filmin senaryosunu kaleme alan usta senarist Safa Önal, 30 Temmuz'da yaşamını yitirdi. Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senarist, 92 yaşındaydı.
Anadolu rock müziğinin öncülerinden Erkin Koray da Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 7 Ağustos'ta vefat etti. 82 yaşında hayatını kaybeden unutulmaz sanatçı "İlla Ki", "Deli Kadın", "Tek Başına", "Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Arapsaçı", "Fesupanallah", "Şaşkın", "Sevince" ve "Yalnızlar Rıhtımı" gibi besteleriyle rock müzik dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı.
ÜNAL SİLVER
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Diriliş: Ertuğrul", "Poyraz Karayel" ve "Bir Bulut Olsam" gibi dizilerde oynadığı rollerle izleyenlerin gönüllerinde yer edinen oyuncu Ünal Silver ise 29 Ağustos'ta 75 yaşındayken hayatını kaybetti.
MEHMET ULAY
Son olarak "Mahkum" dizisinde rol alan, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden UST oyuncu Mehmet Ulay, hayatını kaybetti.
CAN GÜRZAP
İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti.
PROF. DR. NEVZAL ALTIĞ
Türk müziğine çok önemli katkıları olan koro şefi, ses sanatçısı ve müzik araştırmacısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ, 98 yaşında hayatını kaybetti.
GÜZİDE KASACI
"Ağlama Değmez Hayat", "Benim Adım Çalıkuşu" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu, çok sayıda eseri yorumlayan sanatçı Güzide Kasacı da 2023 yılında hayatını kaybedenler arasında yer aldı.
MEHMED KISAKÜREK VE RECEP SEYHAN
Edebiyat dünyasında da Büyük Doğu Yayınları sahibi, Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek ile yazar Recep Seyhan hayata veda etti.
RAGIP YILMAZ ATADENİZ
Sinema dünyasında ise senarist ve yönetmen Ragıp Yılmaz Atadeniz, 13 Aralık'ta, akciğer yetmezliği nedeniyle 91 yaşında vefat etti.
METİN UCA
Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca,Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Taburcu edilmesi beklenirken ameliyata alınan Uca'nın entübe edildiği açıklanmıştı.
Menajeri Kübra Kalem Baykara, Metin Uca'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.