'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Mahkeme o talebi reddetti

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı.