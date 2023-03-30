Sahte doktor Ayşe Özkiraz, tahliyesinin ardından ilk kez konuştu: Herkesten özür dilerim

"BEN GERÇEKTEN DERSİMİ ALDIM"

Tahliye olduktan sonra ATV habere konuşan Özkiraz, "Tahliye olduğum için çok mutluyum. Aileme kavuştum. Kamuoyunu böyle bir şeyle meşgul ettiğim için üzgünüm. Yaptığım bir hata bunun bedelini orada yatarak da ödedim. Bu yaşta ceza aldım. Belki de orası benim için büyük bir sınav büyük bir dersti. Ben gerçekten dersimi aldım." diyerek çok üzgün olduğunu ifade etti.