Sahte doktor Ayşe Özkiraz, tahliyesinin ardından ilk kez konuştu: Herkesten özür dilerim
Doktorluk hayalini sahte belgelerle hastane koridorlarına taşıyan Ayşe Özkiraz tahliye olduktan sonra ilk kez konuştu.
Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz, tahliyesinin ardından ilk kez konuştu.
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini "pratisyen hekim" olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan ve hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz'ın beşinci duruşmasında tahliyesine karar verilmişti.
Tabip unvanını kullanmak" suçundan 4 yıl, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan 3 yıl, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl hapis ve 18 bin lira cezaya çarptırılan Özkiraz, bir yıllık hapis cezasında hükmün açıklanmasını geriye bırakan mahkeme sanığın tahliyesine karar vermişti.
"BEN GERÇEKTEN DERSİMİ ALDIM"
Tahliye olduktan sonra ATV habere konuşan Özkiraz, "Tahliye olduğum için çok mutluyum. Aileme kavuştum. Kamuoyunu böyle bir şeyle meşgul ettiğim için üzgünüm. Yaptığım bir hata bunun bedelini orada yatarak da ödedim. Bu yaşta ceza aldım. Belki de orası benim için büyük bir sınav büyük bir dersti. Ben gerçekten dersimi aldım." diyerek çok üzgün olduğunu ifade etti.