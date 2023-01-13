Sağlıkta yeni dönem: Bakan Koca duyurdu, 4 ilde başladı!
Özel gereksinimli bireyler için sağlıkta devrim gibi karar! Acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de 'Engelsiz Acil Servis' hizmeti başlatıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel gereksinimli bireylerin acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için 'Engelsiz Acil Servis' hizmetinin Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de seçilen hastanelerde pilot uygulama olarak başlatıldığını duyurdu.
81 İLDE HAYATA GEÇECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet hastaneleri içerisinde kurulacak özel birimlerle, özel gereksinimli bireylerin acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için 'Engelsiz Acil Servis' hizmetinin başlatıldığını açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özel gereksinimli hastalarımıza yönelik 'Engelsiz Acil Servis' hizmeti başladı. Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de seçilen hastanelerde başlayan pilot uygulamada, hastalar acil sağlık hizmetlerini özel birimden alıyor. Uygulamayı, yıl içinde 81 ilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.
ENGELSİZ 112 PROJESİ NEDİR?
Engelsiz 112 projesi, resmi web sitesinde şöyle tanıtılıyor:
Engelsiz 112 Projesi ile ülkemizde yaşayan işitme ve dil-konuşma engelli kişilerin acil yardım hizmetlerine hızlı, etkin ve kolaylıkla ulaşabilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu Kapsamda; işitme ve dil-konuşma engelli kişilere ilişkin veritabanı oluşturularak, 112 Acil Çağrı Merkezi Çağrı Alma ve Yönlendirme Yazılımına entegre edilip, engelli kişilerden gelen aramalarda sistemin çağrı alıcıyı uyarması sağlanması amaçlanmıştır. İşitme ve dil-konuşma engelli kişilerin acil yardım hizmetlerine ulaşmakta karşılaştıkları zorluklar tespit edilmiştir.