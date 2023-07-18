Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında Seren Serengil’den Ece Erken’i şoke eden sözler
Ünlü sunucu Ece Erken'in işadamı eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 2022'nin ocak ayında öldürüldü. Türkiye'nin konuştuğu olayda hakkında 3 kez zorla getirilme kararı verilen Seren Serengil, dünkü duruşmada tanık olarak dinlendi.
Bakırköy 12. Ağır ceza mahkemesinde bugün görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken, bazı tutuksuz sanıklar da hazır bulundu. Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı.
SEREN SERENGİL İFADE VERDİ
Daha önce tanık olarak dinlenmesi için hakkında 3 kez zorla getirilme kararı çıkartılan Seren Serengil bu duruşmaya katıldı. İfadesinde, "Ece'nin ve Şafak'ın arkadaşıydım. Taziyeye gitmiştik. Ev çok kalabalıktı. Ece'nin arkadaşı Sezer'in telefonunda bir beyefendiyle görüntülü konuşma yapılıyordu.
Telefondaki kişi "Bana geldi teslim olmasını söyledim" dedi. Sadece bunu duydum. Bayağı uzun bir konuşma oldu. Aralarında Galeria ya da silahla ilgili bir konuşma geçmedi. Ece ile aynı koltuktaydık.
Konuşmanın tümünü hatırlamıyorum. Ece'ye 'Ben neyin şahitliğini yapacağım, kimseyi tanımıyorum' dedim.