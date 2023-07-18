Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında Seren Serengil’den Ece Erken’i şoke eden sözler

Ünlü sunucu Ece Erken'in işadamı eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 2022'nin ocak ayında öldürüldü. Türkiye'nin konuştuğu olayda hakkında 3 kez zorla getirilme kararı verilen Seren Serengil, dünkü duruşmada tanık olarak dinlendi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken Seren Serengil
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında Seren Serengil’den Ece Erken’i şoke eden sözler - Resim: 1

Bakırköy 12. Ağır ceza mahkemesinde bugün görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken, bazı tutuksuz sanıklar da hazır bulundu. Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında Seren Serengil’den Ece Erken’i şoke eden sözler - Resim: 2

SEREN SERENGİL İFADE VERDİ

Daha önce tanık olarak dinlenmesi için hakkında 3 kez zorla getirilme kararı çıkartılan Seren Serengil bu duruşmaya katıldı. İfadesinde, "Ece'nin ve Şafak'ın arkadaşıydım. Taziyeye gitmiştik. Ev çok kalabalıktı. Ece'nin arkadaşı Sezer'in telefonunda bir beyefendiyle görüntülü konuşma yapılıyordu.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında Seren Serengil’den Ece Erken’i şoke eden sözler - Resim: 3

Telefondaki kişi "Bana geldi teslim olmasını söyledim" dedi. Sadece bunu duydum. Bayağı uzun bir konuşma oldu. Aralarında Galeria ya da silahla ilgili bir konuşma geçmedi. Ece ile aynı koltuktaydık.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında Seren Serengil’den Ece Erken’i şoke eden sözler - Resim: 4

Konuşmanın tümünü hatırlamıyorum. Ece'ye 'Ben neyin şahitliğini yapacağım, kimseyi tanımıyorum' dedim.

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