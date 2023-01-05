Sabah gazetesinin 'ÖTV'siz telefon' haberine bakanlıktan yalanlama
Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "gençlere ÖTV'siz tablet ve telefon" talimatı verdiğini yazdı. Ancak bakanlık Sabah gazetesinin haberini yalanladı.
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberinde bakanlıklar tarafından çalışmaları yürütülen ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile devreye girecek olan iki önemli gelişmeden bahsedildi.
Gazetenin iddiasına göre "Karedeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte vatandaşa yönelik bir uygulamada başlayacak. Sadece konutlar için geçerli olacak şekilde her ay kullanılan doğalgazın 25 metreküpe kadar olan bölümünde ücret alınmayacak. 25 metreküpü geçen kullanımlar faturaya yansıyacak ve bunların ödemesi yapılacak." dendi.
İddianın devamında "25 metreküp gazın evlerde yemek ve banyoda kullanılan doğalgaza denk düşeceği hesaplanıyor. Uygulamanın yaklaşık bir yıl sürmesi üzerinde duruluyor. Bir yıl sonra ise normal fatura uygulamasına geçilecek." ifadeleri kullanıldı.
"Gençlere destek" iddiası
Haberde yer alan asıl iddia ise "Bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayarlar ÖTV'siz satılacak. Ancak gençler aldıkları cihazları üç yıl süre ile satamayacak." ifadeleriyle yayımlandı.