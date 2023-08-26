Saat ve gün verildi: İstanbul'da 19 ilçenin elektrikleri kesilecek
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da yaptığı çalışmalar doğrultusunda planlı elektrik kesintileri yapıyor. Bu kapsamda 26 Ağustos Cumartesi günü 19 ilçede elektrik kesintisi yapılacak.
ARNAVUTKÖY
NO: 35004610
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35004002
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah YAPI, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35003998
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ, YAPI sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35004611
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah ECZANE, EFSER, ESLEM, FERİDUN, KIZILDAĞ, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, PAZARKAPI, PIRILTI, SİNANPAŞA, İLHAM, İSTANBUL, ŞERİFE sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35004937
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYANOĞLU, AYASOFYA, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35003992
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI, İBNİ SİNA sk bölgelerinde 26/08/2023 09:30:00 - 26/08/2023 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35004824
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 26/08/2023 12:00:00 - 26/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 35001959
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah KATİP AHMET, MAHMUTOĞLU, YENİYOL, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35002013
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 56., ATATÜRK, MİMAR SİNAN sk / HÜRRİYET mah 129., 130., 64., 65., MALAZGİRT, MENDERES, ŞEHİT ALİ YILMAZ sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34995941
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 265., 270., 271., 272., 292. sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35000189
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1522., 1523., 1524., 1525., 1526., 1527. sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35005756
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah BADEM 2, KARANFİL 3, MİTHATPAŞA sk bölgelerinde 26/08/2023 12:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.