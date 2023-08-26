Saat ve gün verildi: İstanbul'da 19 ilçenin elektrikleri kesilecek

ARNAVUTKÖY

NO: 35004610

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35004002

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah YAPI, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35003998

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ, YAPI sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35004611

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah ECZANE, EFSER, ESLEM, FERİDUN, KIZILDAĞ, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, PAZARKAPI, PIRILTI, SİNANPAŞA, İLHAM, İSTANBUL, ŞERİFE sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35004937

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYANOĞLU, AYASOFYA, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 26/08/2023 09:00:00 - 26/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35003992

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI, İBNİ SİNA sk bölgelerinde 26/08/2023 09:30:00 - 26/08/2023 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35004824

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 26/08/2023 12:00:00 - 26/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.