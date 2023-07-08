Romantik facia: Ölüm, evlenme teklifinde yakaladı!

45 DAKİKA KALP MASAJI

Sağlık ekipleri aşağı inerek Yeşim Demir'e ulaştı. Düştüğü yerde 45 dakika kalp masajı yapılan Yeşim Demir kurtarılamadı. Bozcaada Jandarma Komutanlığı'nda ifade veren Nizamettin Gürsu, "Gün batımında ona evlilik teklif etmek istemiştim. Romantik bir anımız olsun diye orayı seçtim. Her şey bir anda oldu. Dengesini kaybedip aşağıya düştü. Hemen 112'yi aradım" dedi. Soruşturma sürüyor.