Romantik facia: Ölüm, evlenme teklifinde yakaladı!
Türkiye'nin en romantik gün batımının izlendiği Bozcaada Polente Burnu bu kez acı bir olaya sahne oldu. Yeşim Demir, sevgilisi Nizamettin Gürsu'nun Polente'deki evlilik teklifine "Evet" dedikten birkaç dakika sonra 32 metrelik uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi.
Bozcaada'ya tatile giden herkes mutlaka bir akşam üzerini Polente Burnu'na ayırır. Piknik malzemeleriyle kayalıklara gidenlerin gün batımını izlediği Polente Burnu, çok sayıda evlilik teklifine ve yeni evlilerin fotoğraf çekimlerine sahne oluyor.
Posta'nın haberine göre Sakarya'da tarım marketi işleten Nizamettin Gürsu da sevgilisi Yeşim Demir'e (39) sürpriz evlilik teklifi için bu romantik bölgeyi seçmişti. İki sevgili önceki akşam üstü Polente'ye gitti. Nizamettin Gürsu tam gün batarken teklifini yaptı, "Evet" cevabını aldı.
YÜZÜK BİLE TAKTILAR
İki sevgili yüzüklerini bile taktı. Gürsu bir ara piknik malzemelerini almak için otomobile gittiğinde çığlık sesi duydu. Hemen koşan Gürsu, sevgilisinin 32 metrelik uçurumdan aşağı düştüğünü gördü. Önce yanına inmeye çalıştı ama başaramayınca 112 Acil'i aradı.
45 DAKİKA KALP MASAJI
Sağlık ekipleri aşağı inerek Yeşim Demir'e ulaştı. Düştüğü yerde 45 dakika kalp masajı yapılan Yeşim Demir kurtarılamadı. Bozcaada Jandarma Komutanlığı'nda ifade veren Nizamettin Gürsu, "Gün batımında ona evlilik teklif etmek istemiştim. Romantik bir anımız olsun diye orayı seçtim. Her şey bir anda oldu. Dengesini kaybedip aşağıya düştü. Hemen 112'yi aradım" dedi. Soruşturma sürüyor.