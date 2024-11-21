Rize'den Korkunç Görüntüler: Tam 60 Ton Toprak Evlere Doldu

'KOMPLE BİR YIKIM İHTİMALİ',

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Çalışmalarımızı yaparken temkinli hareket etmek zorundayız. Açtığımız yerler daha büyük afeti tetikleyebilir diye tedbirli bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Heyelan bölgesinde yağmur sularını drenaje edebilecek çalışma başlattık. Suyun bölgeye girişini minimize edeceğiz. 2 gün içerisinde başlaması öngörülen yağmurlar, bizim en büyük tedirginliğimiz. Bu sebeple çalışmaları daha dikkatli yürütüyoruz. Yaralanan hemşerimizde evinden özel eşyalarını almak için bölgeye geldi. Ona yardımcı olduk. Söylenen ihtimallerden bir tanesi, burada komple bir yıkım ihtimali de olabilir" dedi.