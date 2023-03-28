Reza Zarrab Türkiye'ye dönebilmek için siyasete giriyor: 'Başvuru yaptı' iddiası!
Reza Zarrab milletvekili adayı oluyor. Zarrab'ın siyasi dokunulmazlık zırhı almak için bu yola başvurduğu öğrenildi.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi partilerin milletvekili aday adayları bir bir ortaya çıkarken bomba bir ismin aday olacağı iddia edildi. Onur Akay Medya Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab Türkiye'ye rahat girebilmek için İstanbul'dan bağımsız milletvekili adayı oluyor.
Zarrab'ın özellikle siyasi dokunulmazlık almak için bu yola başvurduğu, yıllardır Türkiye'ye gelemeyen Zarrab'ın özellikle kızının velayet davasında yer almak için ve kızını görebilmek için avukatları aracılığıyla böyle bir girişimde bulunulduğu iddia edildi.
İran vatandaşı olan Zarrab'ın aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunuyor. Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyen Zarrab, YSK'nın belirlediği 55 bin 598 lirayı yatırması halinde resmi olarak başvurmuş olacak.
Ebru Gündeş ile olaylı bir şekilde boşanan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamına devam eden Zarrab'ın adı, ünlü şarkıcı Hadise ile aşk dedikodularına karışmıştı. Zarrab, son günlerde ise eşi ile kızının velayet davası ile gündeme gelmişti.