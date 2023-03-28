Reza Zarrab Türkiye'ye dönebilmek için siyasete giriyor: 'Başvuru yaptı' iddiası!

Ebru Gündeş ile olaylı bir şekilde boşanan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamına devam eden Zarrab'ın adı, ünlü şarkıcı Hadise ile aşk dedikodularına karışmıştı. Zarrab, son günlerde ise eşi ile kızının velayet davası ile gündeme gelmişti.