Restorasyonu dün bitmişti: Tarihi camiye yıldırım düştü! Kullanılmaz hale geldi

Restorasyonu dün tamamlanarak açılışı yapılan camiye yıldırım düştü. Cami yıldırım düşmesinin ardından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Rize cami
Restorasyonu dün bitmişti: Tarihi camiye yıldırım düştü! Kullanılmaz hale geldi - Resim: 1

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Akmescit köyünde bulunan ve restorasyonu henüz yeni tamamlanan tarihi Aranaş Camii yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

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Restorasyonu dün bitmişti: Tarihi camiye yıldırım düştü! Kullanılmaz hale geldi - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, yangın gece saatlerinde başladı.

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Restorasyonu dün bitmişti: Tarihi camiye yıldırım düştü! Kullanılmaz hale geldi - Resim: 3

Yıldırım düşmesi sonucu başladığı düşünülen yangında caminin iç mekanının büyük bir kısmı ahşap olması nedeniyle alevler hızla büyüdü.

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Restorasyonu dün bitmişti: Tarihi camiye yıldırım düştü! Kullanılmaz hale geldi - Resim: 4

1885 yılında inşa edildiği bilinen ve restorasyon çalışmaları bir süre önce tamamlanan cami, yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

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Restorasyonu dün bitmişti: Tarihi camiye yıldırım düştü! Kullanılmaz hale geldi - Resim: 5
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