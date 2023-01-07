Resmi Gazete'de yayımlandı: Milyonlarca memura gece yarısı kötü haber

Gece yarısı milyonlarca memura kötü haber geldi. Ocak ayı itibariyle maaşına yüzde 30 zam yapılan memurun öğlen yemeğine gelen belli oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla memurların ödediği öğle yemeği ücretlerine % 84 zam geldi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Milyonlarca memura gece yarısı kötü haber - Resim: 1

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla memurların ödediği öğle yemeği ücretlerine % 84 zam geldi.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Milyonlarca memura gece yarısı kötü haber - Resim: 2

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o karar:

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 2)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 2023 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Milyonlarca memura gece yarısı kötü haber - Resim: 3

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Milyonlarca memura gece yarısı kötü haber - Resim: 4

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

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