Resmi Gazete'de yayımlandı: Milyonlarca memura gece yarısı kötü haber
Gece yarısı milyonlarca memura kötü haber geldi. Ocak ayı itibariyle maaşına yüzde 30 zam yapılan memurun öğlen yemeğine gelen belli oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla memurların ödediği öğle yemeği ücretlerine % 84 zam geldi.
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla memurların ödediği öğle yemeği ücretlerine % 84 zam geldi.
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o karar:
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ
UYGULAMA TEBLİĞİ
(SIRA NO: 2)
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 2023 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.