Rekor TFF'de: 'Omuz Omuza' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?

TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde futbolun en önemli figürleri "Omuz Omuza" bağış kampanyasında bir araya geldi. Yayıncı kuruluş stüdyolarındaki etkinlik, spor kanallarından ortak yayımlandı. Saat 20:00'de canlı olarak yayınlanmaya başlayan gece 01.00'e kadar devam etti.