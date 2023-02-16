Rekor Merkez Bankası'nda: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?

Arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık devam ediyoruz. İlk günlerdeki eksiklikler kısa sürede giderilmiş, çalışmalar hızlandırılmıştır. Hem arama kurtarma faaliyetleri hem mesajlarıyla yanımızda yer alan dost ülkelere teşekkür ediyorum. Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerin kurulması için kolları sıvadık. 30 bin konut temeli atarak inşaya başlıyoruz. El birliğiyle bu imtihanında üstesinden geleceğiz. Kabine Toplantısında 136 milyon 589 liralık yardım topladık. Bizim katkımız da var.