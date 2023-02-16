Rekor Merkez Bankası'nda: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?
Türkiye'nin tek yürek olduğu yardım gecesinde saat 02:54'te toplanan bağış miktarı; 115 milyar 146 milyon 528 bin TL olarak açıklandı. 9 milyon 10 bin adet de SMS sayısına ulaşıldı. Kampanyaya kim ne kadar bağış yaptı?
Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve milyonlarca vatandaş depremzedelere destek oldu. Kampanyaya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da 30 milyar TL bağışladı.
ERDOĞAN: KABİNE TOPLANTISINDA 136 MİLYON LİRALIK YARDIM TOPLADIK
Programa telefonla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerle birlikte, ülkemizden KKTC'den 213 TV ve 562 radyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşlerimi selamlıyorum. 2 büyük deprem, 11 ilimizde ciddi yıkıma yol açmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimiz kurumları ekipmanıyla milletimizle anında harekete geçti.
Arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık devam ediyoruz. İlk günlerdeki eksiklikler kısa sürede giderilmiş, çalışmalar hızlandırılmıştır. Hem arama kurtarma faaliyetleri hem mesajlarıyla yanımızda yer alan dost ülkelere teşekkür ediyorum. Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerin kurulması için kolları sıvadık. 30 bin konut temeli atarak inşaya başlıyoruz. El birliğiyle bu imtihanında üstesinden geleceğiz. Kabine Toplantısında 136 milyon 589 liralık yardım topladık. Bizim katkımız da var.
AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır. Tüm kamu bankalarının katılımda paylarının ne olacağını izleyeceğiz. İnşallah bugün rekor kıracak rakamla milletimiz yüce gönüllüğünü gösterecektir. İlk anda 100 milyar olarak Hazine Maliye'den destek verdik. Bundan sonra da konut yapımı sırasında ne gerekiyorsa vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.