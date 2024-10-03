Rekor Kırıldı, Günde 7 Bin Lira Harcadılar

İspanya, bu yaz 21.8 milyon uluslararası ziyaretçi ile tarihî bir rekor kırdı. Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, bu sayı 2023 yazına göre %7.3'lük bir artış gösteriyor. Fransa'nın ardından dünyanın en popüler ikinci turizm merkezi olan İspanya, Temmuz ve Ağustos aylarında bu etkileyici rakama ulaştı.

Turizm Bakanı Jordi Hereu, Kanarya Adaları’nda düzenlenen bir etkinlikte turizmin İspanya'nın refahı, sosyal uyumu ve ekonomik gelişimi açısından büyük bir başarı olduğunu belirtti.

HALK ÖFKELENDİ

Ancak, turist sayısındaki bu artış, tüm İspanyollar için olumlu karşılanmadı. Özellikle Barselona, Endülüs’teki Malaga, Balear Adaları ve Kanarya Adaları’nda aşırı turist sayısına yönelik protestolar düzenlendi. Protestocular, altyapı üzerindeki baskı, çevre sorunları ve gürültü kirliliği gibi konularda şikâyetlerini dile getirdi. Ayrıca, kısa dönemli kiralamaların artmasıyla birlikte kira fiyatlarının yükselmesi de İspanyol halkının öfkesine yol açtı.

YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

Barselona, 2029’a kadar turistlere apartman dairesi kiralama uygulamasını sona erdirmeyi planlıyor. Başbakan Pedro Sanchez’in sosyalist hükümeti, aynı zamanda turist ve sezonluk konaklama yerlerinin kaydını tutmak için çalışmalar yürütüyor.