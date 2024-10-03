Rekor Kırıldı, Günde 7 Bin Lira Harcadılar
İspanya, yılın ilk sekiz ayında 64,8 milyon turisti misafir etti ve bu süreçte elde edilen turizm geliri 86,7 milyar Euro'ya yükseldi. Bu, her bir turistin günde ortalama 187 Euro harcaması anlamına geliyor. Bu yoğun turist akışı tüm İspanyol halkı için aynı şekilde memnuniyet yaratmadı. Yerel halk, artan turist sayısının olumsuz etkilerden şikayet ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İspanya, bu yaz 21.8 milyon uluslararası ziyaretçi ile tarihî bir rekor kırdı. Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, bu sayı 2023 yazına göre %7.3'lük bir artış gösteriyor. Fransa'nın ardından dünyanın en popüler ikinci turizm merkezi olan İspanya, Temmuz ve Ağustos aylarında bu etkileyici rakama ulaştı.
Turizm Bakanı Jordi Hereu, Kanarya Adaları’nda düzenlenen bir etkinlikte turizmin İspanya'nın refahı, sosyal uyumu ve ekonomik gelişimi açısından büyük bir başarı olduğunu belirtti.
HALK ÖFKELENDİ
Ancak, turist sayısındaki bu artış, tüm İspanyollar için olumlu karşılanmadı. Özellikle Barselona, Endülüs’teki Malaga, Balear Adaları ve Kanarya Adaları’nda aşırı turist sayısına yönelik protestolar düzenlendi. Protestocular, altyapı üzerindeki baskı, çevre sorunları ve gürültü kirliliği gibi konularda şikâyetlerini dile getirdi. Ayrıca, kısa dönemli kiralamaların artmasıyla birlikte kira fiyatlarının yükselmesi de İspanyol halkının öfkesine yol açtı.
YENİ DÜZENLEMELER YOLDA
Barselona, 2029’a kadar turistlere apartman dairesi kiralama uygulamasını sona erdirmeyi planlıyor. Başbakan Pedro Sanchez’in sosyalist hükümeti, aynı zamanda turist ve sezonluk konaklama yerlerinin kaydını tutmak için çalışmalar yürütüyor.
TURİST AKIŞINDA DEĞİŞİKLİK
Yaz aylarında İspanya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında İngiltere 4.17 milyon, Fransa 3.75 milyon ve Almanya 2.49 milyonla öne çıkıyor. Ayrıca, ABD’den gelen turist sayısında %13'lük bir artış yaşanarak 850 bin ziyaretçiye ulaşıldı.
HEDEF 200 MİLYAR EURO
Yılın ilk sekiz ayında İspanya, toplam 64.8 milyon turisti ağırladı. En popüler destinasyonlar arasında Katalonya, Balear Adaları ve Kanarya Adaları yer aldı. Sekiz aylık dönemde turizm gelirleri %17.6 artarak 86.7 milyar Euro’ya ulaştı. Bu da kişi başına günlük ortalama 187 Euro harcama anlamına geliyor. İspanya'nın büyük turizm grupları tarafından kurulan Exceltur, 2024 yılı için 90 milyon turist ve 200 milyar Euro’yu aşan turizm geliri beklentisi taşıyor.