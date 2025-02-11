Reha Muhtar'ın Boğazdaki Lüks Yalısı Soyuldu

SORUŞTURMA AÇILDI

Tüm kişisel bilgilerinin D.S.’nin eline geçtiğini ve bu durumun kendisi için büyük risk olduğunu vurgulayan Muhtar, olası zararlarından endişe duyduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.