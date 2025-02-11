Reha Muhtar'ın Boğazdaki Lüks Yalısı Soyuldu
Ünlü haber spikeri Reha Muhtar, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından beklenmedik bir olayla sarsıldı. Boğaz'daki yalısında çalışan yabancı uyruklu hizmetçisinin, değerli evraklarını, belgelerini ve kıymetli eşyalarını alarak ortadan kaybolduğunu öne süren Muhtar, soluğu savcılıkta aldı. Ünlü spiker, tapularının da kaybolduğunu belirterek “Başıma büyük işler açacak” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Reha Muhtar, evinde çalışan yabancı uyruklu hizmetçisinin önemli evraklarını ve özel belgelerini çalarak kaçtığını öne sürerek şikayette bulundu.
ÖZEL BELGELERİ ÇALINDI
"Başıma büyük işler açacak" diyen Muhtar "Tapu kayıtlarımı, özel belgelerimi ve değerli eşyalarımı alıp gitti. Bu durumun bana zarar vermesinden endişeliyim" ifadelerini kullanarak hizmetçisi D.S.’den resmi olarak şikayetçi oldu.
Sabah'ın haberine göre, yabancı uyruklu D.S. (48) geçen yıl ünlü sunucunun evinden, iddiaya göre, tapu kayıtları, özel belgeler ve kıymetli evrakları alarak ortadan kayboldu.
SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI
Olay sonrası eve gelen Reha Muhtar, durumu fark edince vakit kaybetmeden adliyeye giderek şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunduğu dilekçede, hizmetçisinin kendisi için hayati öneme sahip belgeleri ve değerli eşyaları çaldığını söyledi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Tüm kişisel bilgilerinin D.S.’nin eline geçtiğini ve bu durumun kendisi için büyük risk olduğunu vurgulayan Muhtar, olası zararlarından endişe duyduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.