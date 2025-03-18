Ramazan Bayramı’nda Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Uzmanlarından İstanbul İçin Sürpriz Uyarı

BÖLGE BÖLGE AÇIKLADI

Mart ayının son haftasının mevsim normallerinde seyrettiğini belirten Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir soruyu şöyle yanıtladı:

Marmara’nın tamamı ve Karadeniz’in sahil ile batı bölgelerinde hava, parçalı bulutlu ve aralıklı kısa süreli yağmurlu olabilir. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise sıcaklıklar 0-12 derece arasında değişebilir. Doğu Anadolu için de parçalı bulutlu ve ara ara yağışlı olacak diyebilirim. Güneydoğuda ise hava sıcaklıkları 10-25 dereceleri görecek. Akdeniz’de de benzer bir durum yaşanabilir. İç Anadolu’da aynı sıcak değerleri görülebilir. Ayrıca nisan ayında da yer yer yağışların görülme ihtimali var.