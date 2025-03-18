Ramazan Bayramı’nda Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Uzmanlarından İstanbul İçin Sürpriz Uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) 110 yıllık sıcaklık rekoru için uyarı yaptığı İstanbul’da hava Ramazan Bayramı’nda nasıl olacak? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, herkesi merak ettiği sorunun yanıtını verdi. Bayramda İstanbulluları güneşli hava mı sağanak mı bekliyor? İşte cevabı…
Kaynak: Hürriyet
Son 3 gündür sıcak havanın hakim olduğu İstanbul’da dün akşam itibariyle yağışlı hava etkili olmuş, gri bulutlar gökyüzünü sarmıştı. Sürpriz havanın etkisini sürdürdüğü kentte Ramazan Bayramı’nda 29-30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde havanın nasıl olacağı da merak konusu oldu.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Hürriyet’ten İsmail Sarı’nın haberine göre, Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir Mart ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, ‘Bayramda hava nasıl olacak?’ sorusunu yanıtladı.
BÖLGE BÖLGE AÇIKLADI
Mart ayının son haftasının mevsim normallerinde seyrettiğini belirten Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir soruyu şöyle yanıtladı:
Marmara’nın tamamı ve Karadeniz’in sahil ile batı bölgelerinde hava, parçalı bulutlu ve aralıklı kısa süreli yağmurlu olabilir. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise sıcaklıklar 0-12 derece arasında değişebilir. Doğu Anadolu için de parçalı bulutlu ve ara ara yağışlı olacak diyebilirim. Güneydoğuda ise hava sıcaklıkları 10-25 dereceleri görecek. Akdeniz’de de benzer bir durum yaşanabilir. İç Anadolu’da aynı sıcak değerleri görülebilir. Ayrıca nisan ayında da yer yer yağışların görülme ihtimali var.
'21 MART’TAN SONRA YAĞIŞ BEKLENMİYOR'
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise, hafta sonunda soğuk havanın etkisinin azalacağını vurgulayarak şunları söyledi: Özellikle 21 Mart’tan itibaren İstanbul’da yağış beklenmiyor. 24 Mart’tan sonra ise sıcaklıklar biraz daha artacak. Ancak, geçtiğimiz haftaki Afrika sıcaklarının etkisini görmeyeceğiz.
Bazı illerde Pazar gününden perşembe gününe kadar sıcaklık farklarının 27-28 derece arasında düşüş göstereceğini belirten Tek “İstanbul’da ise sıcaklık, aniden 21-22 derece kadar düşecek” dedi.
Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde ılıman ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava bekleniyor.