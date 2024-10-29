Rahmi Koç'un Milyarder Ortağı Tüm Mirasını Bakın Kime Bıraktı! Duyanlar İnanamadı

Tata'nın bu kararı, Hindistan'da geleneksel aile mirası anlayışının dışında kalması nedeniyle dikkat çekti. Genellikle varlıklarını aile üyelerine bırakan Hintli iş insanları, servetlerini köpeklerine veya yardımcılarına vermekten kaçınıyor. Tata, yalnızca ailesinin değil, uzun yıllar boyunca yanında olan dostlarının da bu mirasta yer aldığını gösterdi.

HAYVAN SEVGİSİ

Hayatını hayvan sevgisine adamış olan Tata, Tata Group'un merkezindeki kapıcıları, sokak hayvanlarını asla kovmamaları için uyarmıştı. Hayvanlarla olan bu derin bağı, Tito'ya miras bırakmasıyla bir kez daha gözler önüne serildi.