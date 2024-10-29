Rahmi Koç'un Milyarder Ortağı Tüm Mirasını Bakın Kime Bıraktı! Duyanlar İnanamadı
Rahmi Koç'un yakın arkadaşı ve ortağı olan Hindistan'ın tanınmış iş insanı Tata Group'un eski başkanı Ratan Tata, büyük servetini kime bıraktığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Rahmi Koç'un yakın arkadaşı ve ortağı olan Hindistan'ın tanınmış iş insanı Tata Group'un eski başkanı Ratan Tata, mirasının büyük bir kısmını köpeği Tito’ya bıraktı. Vasiyetinde, Tito'nun "sınırsız bakımla" yaşaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep eden Tata, 86 yaşında hayatını kaybetti. Ardında yaklaşık 91 milyon sterlin (4 trilyon TL) değerinde bir miras bıraktı.
AŞÇISI VE UŞAĞI DA YARARLANACAK
Ratan Tata'nın mirasından sadece Tito değil, aynı zamanda köpeğin bakımını üstlenen uşak Konar Subbiah ve aşçısı Rajan Shaw da faydalanacak. Yakın arkadaşı Suhel Seth, bu mirasın yalnızca maddi bir değer taşımadığını, aynı zamanda Tata'nın hayattayken destek verenlere bir minnettarlık ifadesi olduğunu belirtti. Seth, "Bu cömertlik, onu tanıyanlar için şaşırtıcı değil" dedi.
Tata'nın bu kararı, Hindistan'da geleneksel aile mirası anlayışının dışında kalması nedeniyle dikkat çekti. Genellikle varlıklarını aile üyelerine bırakan Hintli iş insanları, servetlerini köpeklerine veya yardımcılarına vermekten kaçınıyor. Tata, yalnızca ailesinin değil, uzun yıllar boyunca yanında olan dostlarının da bu mirasta yer aldığını gösterdi.
HAYVAN SEVGİSİ
Hayatını hayvan sevgisine adamış olan Tata, Tata Group'un merkezindeki kapıcıları, sokak hayvanlarını asla kovmamaları için uyarmıştı. Hayvanlarla olan bu derin bağı, Tito'ya miras bırakmasıyla bir kez daha gözler önüne serildi.
Ratan Tata, uzun yıllar boyunca Tata Group'u küresel ölçekte saygın bir marka haline getirdi. Babası tarafından kurulan dev şirketler grubunu 1991 yılında devralan Tata, Hindistan'daki serbest piyasa reformlarıyla birlikte çelikten lüks otomobil markalarına kadar geniş bir yelpazeye yayılmasını sağladı. Tata’nın vizyonu, 2008 yılında Jaguar ve Land Rover gibi ünlü İngiliz markalarını bünyesine katmasıyla dikkat çekti.