Rahmi Koç En Büyük Hayalini Açıkladı

Programda müzik ve sinema zevklerini de paylaşan Koç, en sevdiği sanatçı ve filmleri açıkladı. İş hayatının zorluklarından uzaklaşmak istediğini belirten Koç, "İş yerinde bir günlüğüne başka birinin işini yapacak olsanız, kimin işini yapmak isterdiniz?" sorusuna esprili bir yanıt vererek, "Ya odacı olurdum ya çaycı" dedi.