Rahmi Koç En Büyük Hayalini Açıkladı
Koç Holding'in Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, en büyük hayalini ilk kez açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Koç Holding'in Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, Selamlique İstanbul'un "1 Fincan Kahve, 40 Soru" adlı programına konuk olarak, iş dünyası ve yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından birinin lideri olarak gençlere ilham veren Koç, kariyerinin dönüm noktaları ve ilginç anılarını paylaştı.
Programda müzik ve sinema zevklerini de paylaşan Koç, en sevdiği sanatçı ve filmleri açıkladı. İş hayatının zorluklarından uzaklaşmak istediğini belirten Koç, "İş yerinde bir günlüğüne başka birinin işini yapacak olsanız, kimin işini yapmak isterdiniz?" sorusuna esprili bir yanıt vererek, "Ya odacı olurdum ya çaycı" dedi.
Çocukluk hayalleri üzerine de konuşan Koç, "En çok kurduğum hayal, plansız bir şekilde plajda mayoyla dolaşmaktı. Ama bu hiç olmadı; plajda bile misafir ağırlamak gibi işlerimiz oluyordu" ifadeleriyle yoğun iş temposunu anlattı.
Koç, en çok güldüğü anı sorulduğunda ise ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı işaret ederek programa renk kattı. Rahmi M. Koç'un açık sözlülüğü, izleyicilerden büyük ilgi topladı ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu samimi sohbet, iş dünyasının önemli isimlerinden birinin içten bakış açılarını paylaşmasıyla dikkat çekti.