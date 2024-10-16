Rahmi Koç Dursun Özbek'i Görünce Daha Fazla Dayanamadı: Bir Anda Ağzından Kaçırdı

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’ndaki etkinlik, spor ve iş dünyasının önde gelen isimlerini buluşturdu. Açılışa katılan Rahmi Koç, Beşiktaş armalı ceketiyle dikkat çekerken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile olan samimi diyaloğu objektiflere yansıdı.

Rahmi Koç, Özbek’e “Geldiğiniz için teşekkür ederim” derken, Özbek ise “Maşallah, nice güzel yaşlara. Size hayran kaldım” diye karşılık verdi. Koç’un, “Kusura bakmayın, biraz sportif geldim” sözlerine karşılık, Özbek’e “Siz de bankaya girer gibi gelmişsiniz” diyerek espri yapması geceye damga vurdu.