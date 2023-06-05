Prof. Üşümezsoy'dan kritik fay hattı açıklaması: "7 büyüklüğünde deprem olabilir"

Gemlik-Mudanya fayının Marmara'da en aktif fay olduğunu belirten Üşümezsoy, bu fayda oluşan 3 buçukluk, 4'lük ve 5'lik onlarca depremin bu fayın Gemlik körfezinden Mudanya'ya doğru uzanan bir fay hattındaki deprem zirvelerini gösterdiğini söyledi.