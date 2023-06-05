Prof. Üşümezsoy'dan kritik fay hattı açıklaması: "7 büyüklüğünde deprem olabilir"
Marmara bölgesindeki en kritik fay ve bölge hakkında konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Bu fay hatlarının birleşip kırılması çok riskli" dedi.
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerden sonra deprem konusu yeniden ülkenin önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen deprem haberlerinden sonra gözler Marmara Depremine çevrildi. Uzman deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Bursa’nın Mudanya ilçesinde gerçekleşen 4 büyüklüğünde depremler için Güney Marmara’yı işaret etti.
Mayıs ayında gerçekleşen 4 büyüklüğündeki Mudanya depreminin ardından Yeniçağ’a konuşan Üşümezsoy, depremlerin birleştikleri fay hatlarına yeniden dikkat çekti.
Gemlik-Mudanya fayının Marmara'da en aktif fay olduğunu belirten Üşümezsoy, bu fayda oluşan 3 buçukluk, 4'lük ve 5'lik onlarca depremin bu fayın Gemlik körfezinden Mudanya'ya doğru uzanan bir fay hattındaki deprem zirvelerini gösterdiğini söyledi.
Bu fay hattına kuzeyden gelen Bozburun-İmralı fayındaki depremlerinde eti verdiğini kaydeden Üşümezsoy, “Armutlu fayı da bu anlamda burayı etkilemektedir. 17 Ağustos'ta kırılan fayın Güney doğuya giden koluyla Gemlik Körfezi'nden gelen fayın birleştiği bir kesişme noktası oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.