Prof. Müftüoğlu uyardı: Ramazanda sakın bu hataları yapmayın

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, oruç tutmanın sağlıklı olduğunu belirterek, “Bedenimizin de ruhumuzun da yılda en az bir defa bakıma ve onarıma ihtiyacı var ve o bakım/onarımlardan biri de toksinlerinden arınma ihtiyacıdır” dedi.