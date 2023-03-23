Prof. Müftüoğlu uyardı: Ramazanda sakın bu hataları yapmayın

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, oruç tutmanın sağlıklı olduğunu belirterek, “Bedenimizin de ruhumuzun da yılda en az bir defa bakıma ve onarıma ihtiyacı var ve o bakım/onarımlardan biri de toksinlerinden arınma ihtiyacıdır” dedi.

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Prof. Müftüoğlu uyardı: Ramazanda sakın bu hataları yapmayın - Resim: 1

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, oruç tutmanın sağlıklı olduğunu belirterek, “Bedenimizin de ruhumuzun da yılda en az bir defa bakıma ve onarıma ihtiyacı var ve o bakım/onarımlardan biri de toksinlerinden arınma ihtiyacıdır” dedi.

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Prof. Müftüoğlu uyardı: Ramazanda sakın bu hataları yapmayın - Resim: 2

Öte yandan Ramazan’da yapılmaması gereke 3 hatayı sıralayan Müftüoğlu, yazısında şu uyarıları yaptı:

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Prof. Müftüoğlu uyardı: Ramazanda sakın bu hataları yapmayın - Resim: 3

HATA 1

“Sahur” yapmadan oruç tutmak! Oluşturabileceği hipoglisemi nedeniyle ciddi bir hatadır.

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Prof. Müftüoğlu uyardı: Ramazanda sakın bu hataları yapmayın - Resim: 4

HATA 2

“İftar sofraları”nı “ifrat sofraları”na çevirmek! Metabolizmayı altüst edeceği mide fesadına(!) yol açabileceği için mutlaka uzak durulması gereken bir hatadır.

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