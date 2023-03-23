Prof. Müftüoğlu uyardı: Ramazanda sakın bu hataları yapmayın
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, oruç tutmanın sağlıklı olduğunu belirterek, “Bedenimizin de ruhumuzun da yılda en az bir defa bakıma ve onarıma ihtiyacı var ve o bakım/onarımlardan biri de toksinlerinden arınma ihtiyacıdır” dedi.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, oruç tutmanın sağlıklı olduğunu belirterek, “Bedenimizin de ruhumuzun da yılda en az bir defa bakıma ve onarıma ihtiyacı var ve o bakım/onarımlardan biri de toksinlerinden arınma ihtiyacıdır” dedi.
Öte yandan Ramazan’da yapılmaması gereke 3 hatayı sıralayan Müftüoğlu, yazısında şu uyarıları yaptı:
HATA 1
“Sahur” yapmadan oruç tutmak! Oluşturabileceği hipoglisemi nedeniyle ciddi bir hatadır.
HATA 2
“İftar sofraları”nı “ifrat sofraları”na çevirmek! Metabolizmayı altüst edeceği mide fesadına(!) yol açabileceği için mutlaka uzak durulması gereken bir hatadır.