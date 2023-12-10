Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan beklenen Marmara depremi için 'masum değil' uyarısı: Aktivite başladı...
Marmara Denizi'nde yaşanan artçı depremler sonrası uyarılarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Marmara depreminin büyüğünü kuzey kolda bekliyoruz, hep bunu konuşuyoruz ama Güney'de bir deprem aktivitesi başladı. Güney'in de çok masum olmadığını söyleyelim" dedi.
Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Hattı olmak üzere, 485 diri fay hattı olan Türkiye, aktif bir deprem ülkesi.
Marmara, Ege ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde tarihinde büyük depremler yaşamış olan Türkiye, en son 6 Şubat depremleri ile büyük bir yıkım yaşadı.
İstanbul merkezli büyük bir deprem beklenen Marmara Bölgesi’nde de geçtiğimiz hafta Gemlik açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, ardından birçok artçı sarsıntı yaşandı.
CNN Türk’te canlı yayın konuğu olan Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 5.1’lik depremin ardından beklenen ‘Marmara Depremi’ hakkında açıklamalarda bulundu.
Şükrü Ersoy, “Deprem aktivitesi sadece burayla sınırlı değil Türkiye'nin her yanına yayılmış durumda” diyerek şunları söyledi:
Depremin önceden tarihini söyleyemiyoruz. Peki nasıl söylüyoruz? Geçmişteki depremleri dikkate alarak bir periyot biçilebiliyor. Marmara Denizi'nin içerisinde en son 1766'da çifte deprem var. Bundan sonra 250 yıllık dönemin dolduğu ifade edilerek depremin çok yaklaştığı söylenebiliyor. Tarih vermemekle birlikte çok uzun bir periyot olmayacaktır. Yaklaşıyor demek doğru.
'NÜFUS AÇISINDAN YAPI STOĞUNDAKİ ZAAFİYET AÇISINDAN, BUNA PEK ÇOK ŞEY EKLENEBİLİR'
Bir yandan hazırlığımızın yapılması gerekiyor. İstanbul ve Marmara bölgesindeki potansiyelin neden tehlikeli olduğunu çok ayrıntılı olarak konuştuk. Nüfus açısından yapı stoğundaki zaafiyet açısından, buna pek çok şey eklenebilir. Üstelik ulusal bütçenin önemli bir kısmının buradan geldiğini düşünürsek, Marmara depremi çok önemli, beklediğimiz bir deprem.
'MARMARA DEPREMİNİN BÜYÜĞÜNÜ KUZEY KOLDA BEKLİYORUZ'
Kahramanmaraş Depremi sonrası artçı depremler sürüyor. Artçı depremlerin sayısı da fazla. Mesela Malatya civarında 5 üzerinde deprem oldu. Bütün insanlar sokağa çıktı. Bu artçılar yaşanacak. Zaman zaman da artçıların büyüklükleri 5'e 6'ya kadar bile çıkabilir. Deprem aktivitesi sadece burayla sınırlı değil Türkiye'nin her yanına yayılmış durumda.
Marmara depreminin büyüğünü kuzey kolda bekliyoruz, hep bunu konuşuyoruz ama Güney'de bir deprem aktivitesi başladı. Güney'in de çok masum olmadığını söyleyelim. Bu kol üzerinde de örnekler vermiştik. 1953'te Yenice Gönen depremi vardı. 1964'te Manyas depremi vardı. 1967 Adapazarı depremi gibi depremleri örnek olarak göstermiştik.
'TÜRKİYE'NİN YÜZDE 100'Ü DEPREM BÖLGESİ'
Konya elbette görece olarak iyi ama Türkiye'nin hiçbir yeri masum değil. Yani o yüzden diyorum ki Türkiye'nin yüzde 100'ü deprem bölgesi bunun için kaçmak göçmek yerine, bulunduğumuz yerde güvenli binalarda ve şehirlerde kalmak en olumlu yaklaşım olur.
'EN FAZLA ETKİLENECEK KISIM KIYI KISIMLARI'
İstanbul depreminde en fazla etkilenecek kısım kıyı kısımları. Bakın hem Anadolu Yakası'nda hem de Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece ve Büyükçekmece koylarına kadar giden kısımlardaki koylar daha çok etkilenecek. İçeriye doğru gittikçe azalacak. En kuzeyde Sarıyer, Eyüp'ün kuzeyi, Arnavutköy'ün kuzeyi ve Çatalça'nın olduğu kısımlara doğru bu etki azalacak.”