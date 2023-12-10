Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan beklenen Marmara depremi için 'masum değil' uyarısı: Aktivite başladı...

Depremin önceden tarihini söyleyemiyoruz. Peki nasıl söylüyoruz? Geçmişteki depremleri dikkate alarak bir periyot biçilebiliyor. Marmara Denizi'nin içerisinde en son 1766'da çifte deprem var. Bundan sonra 250 yıllık dönemin dolduğu ifade edilerek depremin çok yaklaştığı söylenebiliyor. Tarih vermemekle birlikte çok uzun bir periyot olmayacaktır. Yaklaşıyor demek doğru.

'NÜFUS AÇISINDAN YAPI STOĞUNDAKİ ZAAFİYET AÇISINDAN, BUNA PEK ÇOK ŞEY EKLENEBİLİR'

Bir yandan hazırlığımızın yapılması gerekiyor. İstanbul ve Marmara bölgesindeki potansiyelin neden tehlikeli olduğunu çok ayrıntılı olarak konuştuk. Nüfus açısından yapı stoğundaki zaafiyet açısından, buna pek çok şey eklenebilir. Üstelik ulusal bütçenin önemli bir kısmının buradan geldiğini düşünürsek, Marmara depremi çok önemli, beklediğimiz bir deprem.