Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul depremindeki büyük tehlikeye dikkat çekti: Bekleyen tehlike sadece deprem değil!
Yer Bilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olası İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul depremi sonrası olası senaryoları sıralayan Ersoy, "Tek tehlikenin deprem olmadığını" söyleyerek farklı bir yöne dikkat çekti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki deprem; Kilis, Osmaniye, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi çevredeki illerde büyük yıkıma neden oldu. Deprem sonrası 45 binden fazla can kaybı yaşanırken, 11 kentte 200 binden fazla binanın yıkılması gerektiğine karar verildi.
Deprem sonrası yaşanan felaketinin ardından gözler olası 'İstanbul depremi'ne çevrilirken, Yer Bilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE'DE DEPREM OLUŞTURACAK FAY SAYISI 500'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI"
İstanbul'da Bakırköy Kent Konseyi ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen 'Deprem Tehlikesi ve İstanbul' başlıklı panelde konuşan Ersoy, Türkiye'de deprem oluşturabilecek fay sayısının 500'ün üzerine çıktığını söyledi.
"BUNDAN KAÇIŞ YOK"
İstanbul'un depreme hazırlanması gerektiğini belirten Ersoy, "İstanbul çevresindeki alüvyon gibi yumuşak zeminlerin üzerinde bulunan yaklaşık 100 bin binanın derhal yıkılıp yeniden yapılması gerekir. Marmara'nın içerisinde hem 1912'nin hem 1999 depremlerinin yüklediği önemli bir gerilim var. Bundan kaçış yok" dedi.