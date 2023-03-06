Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul depremindeki büyük tehlikeye dikkat çekti: Bekleyen tehlike sadece deprem değil!

"BUNDAN KAÇIŞ YOK"

İstanbul'un depreme hazırlanması gerektiğini belirten Ersoy, "İstanbul çevresindeki alüvyon gibi yumuşak zeminlerin üzerinde bulunan yaklaşık 100 bin binanın derhal yıkılıp yeniden yapılması gerekir. Marmara'nın içerisinde hem 1912'nin hem 1999 depremlerinin yüklediği önemli bir gerilim var. Bundan kaçış yok" dedi.