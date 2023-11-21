Prof. Dr. Şener Üşümezsoy '6,5’luk bir deprem olabilir' diyerek uyardı: Bir şehre dikkat çekti

Prof. Üşümezsoy, bugün Pötürge'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin Sivrice depreminin bir artçısı olduğunu söyledi.

Deprem
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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy '6,5’luk bir deprem olabilir' diyerek uyardı: Bir şehre dikkat çekti - Resim: 1

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Malatya’da 6,5 büyüklüğünde bir deprem daha olabileceğine işaret etti.

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy '6,5’luk bir deprem olabilir' diyerek uyardı: Bir şehre dikkat çekti - Resim: 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Pötürge ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydan geldiğini duyurdu.

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy '6,5’luk bir deprem olabilir' diyerek uyardı: Bir şehre dikkat çekti - Resim: 3

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy şunları kaydetti:

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy '6,5’luk bir deprem olabilir' diyerek uyardı: Bir şehre dikkat çekti - Resim: 4

“Bugün Malatya Pötürge kuzeyinde olan 4.5’lik deprem 6 Şubat depreminden sonra insanları korkuttu. Aslında bu deprem Sivrice depreminin en batı ucunda kırılan faydaki bir depremdi."

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy '6,5’luk bir deprem olabilir' diyerek uyardı: Bir şehre dikkat çekti - Resim: 5

"O dönem sürekli Yeniçağ’da haber olarak vurguladığımız Sivrice’de fay stresini boşalttı ama Pütürge’deki kırılma yetersizdi ve bu kırılma burada ya atımı, stres boşalımını tamamlamak için buradan başlayacak ve ya burada 6.5’lik bir deprem olabilir veya güneye doğru Adıyaman’a doğru ilerleyerek Gölbaşı’dan Pazarcık’a doğru gidecek bir kırılmayı tetikleyecektir diye belirtmiştik."

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy '6,5’luk bir deprem olabilir' diyerek uyardı: Bir şehre dikkat çekti - Resim: 6

"Bugün olan deprem ise Pazarcık’tan başlayıp Pütürge’ye doğru uzanan yetersiz kırılan kesimlerindeki bir deprem. Bu özellikle Malatyalıların korktuğu bir deprem olarak Malatya içinde Yeşilyurt’tan geçen faydaki depremlerle bir ilgisi yoktur."

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy '6,5’luk bir deprem olabilir' diyerek uyardı: Bir şehre dikkat çekti - Resim: 7

"O yüzden bu deprem Sivrice depreminin bir artçısıdır ve Sivrice depreminde yetersiz kırılan kesim aslında 6 Şubat Pazarcık depremini de tetikleyen bir deprem olması açısından önemlidir ama şuanda kendisi bir depremi tetiklemez."

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