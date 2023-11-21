Prof. Dr. Şener Üşümezsoy '6,5’luk bir deprem olabilir' diyerek uyardı: Bir şehre dikkat çekti

"O dönem sürekli Yeniçağ’da haber olarak vurguladığımız Sivrice’de fay stresini boşalttı ama Pütürge’deki kırılma yetersizdi ve bu kırılma burada ya atımı, stres boşalımını tamamlamak için buradan başlayacak ve ya burada 6.5’lik bir deprem olabilir veya güneye doğru Adıyaman’a doğru ilerleyerek Gölbaşı’dan Pazarcık’a doğru gidecek bir kırılmayı tetikleyecektir diye belirtmiştik."