Uzman isimden 'kar yağışı' açıklaması: 'Başımızı ağrıtacak gibi'

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu

VAN °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı