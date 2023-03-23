Prof. Dr. Okan Tüysüz iki kent için uyardı: Depreme hazır olun!

"Niksar’dan batıya doğru uzanan bir başka fay kolu ise Esençay, Suluova güneyi, Hamamözü, Merzifon ve Laçin’den geçer. Merzifon ovasından Sıklık boğazına ve Çorum’a uzanan faylar da varsa da bunlar MTA haritasında pek aktif olmayan sınıfa konulmuşlardır."