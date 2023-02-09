Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz!

"ENDİŞE EDİYORUZ"

Görür "Maraş civarında olan bu depremler ve fayların stresi göz önüne alındığında Adana havzası ve İskenderun yöresi dikkatle ele alınmasını öneririm. Bunun dışında Marmara Denizi’nin güneyi, Çanakkale, Bursa, Çanakkale’nin dikkatli olması gerektiğini uyarıyoruz. Keza İzmir yarımadası ve çevresi…