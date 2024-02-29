Prof. Dr. Ahmet Ercan 'her iki yılda bir yıkıcı deprem olur' diyerek açıkladı: Büyük yaralanma, kısmen göçme görülür
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'deki depremlerin ortalama şiddeti ve yıkım gücüyle ilgili açıklama yaptı. Ercan, "Türkiye’de her iki yılda bir yıkıcı deprem olur" dedi.
Türkiye, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Ege Fayları ile aktif bir deprem ülkesi.
Birçok bölgesi 1. dereceden deprem bölgesi olan Türkiye’de, geçmişten bugüne yıkıcı depremlere tanık olundu.
1939'daki 7.9 büyüklüğündeki Erzincan depreminden, 1999'daki 7.2’lik Gölcük depremine, Doğu’dan Batı’ya ciddi şiddetli depremler yaşandı.
Son 15 yılda başta 7.1 depremi olmak üzere, 6.7’lik Elazığ Depremi(2020), Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir’i etkileyen 6.6’lık Ege Depremi(2020) ve geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 11 şehirde ciddi kayıplara yol açan 7.7 ve 7.6’lık Maraş depremleri sebebiyle, binlerce vatandaş hayatını kaybetti.
Resmi rakamlara göre Türkiye’de son 15 yılda meydana gelen depremlerde 53 binin üzerinde vatandaş yaşamını yitirdi.
Geçmişte depremde yaşanan acılar ve kayıplar ortadayken, İstanbul'da büyük bir deprem beklendiği uzmanlar tarafından dile getiriliyor.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem gerçekliğine yönelik uyarıda bulundu.
Ercan şunları söyledi:
“Türkiye’de her iki yılda bir yıkıcı deprem olur. Son 100 yılda olan depremlerin ortalama yıkım gücü IX, büyüklüğü M6,5’dur.
‘BÜYÜK YARALANMA, KISMEN GÖÇME GÖRÜLÜR’
Bu depremlerde tasarlanmış yapılarda önemli yaralanma, eğilme, toprakta sıvılaşma, gelişigüzel yapılarda büyük yaralanma, kısmen göçme görülür.”