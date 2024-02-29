Prof. Dr. Ahmet Ercan 'her iki yılda bir yıkıcı deprem olur' diyerek açıkladı: Büyük yaralanma, kısmen göçme görülür

Son 15 yılda başta 7.1 depremi olmak üzere, 6.7’lik Elazığ Depremi(2020), Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir’i etkileyen 6.6’lık Ege Depremi(2020) ve geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 11 şehirde ciddi kayıplara yol açan 7.7 ve 7.6’lık Maraş depremleri sebebiyle, binlerce vatandaş hayatını kaybetti.