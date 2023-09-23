Prof. Dr. Ahmet Ercan, 4 ili işaret etti: 6 büyüklüğünde deprem üretebilirler
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 4 ili işaret ederek, 6 büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğini söyledi.
Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 4 ili daha uyardı.
Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürerken, Ercan, 4 ili işaret ederek 6 büyüklüğünün üzerinde deprem meydana gelebileceği uyarısında bulundu.
X hesabından paylaşım yapan Ercan, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa’ya dikkat çekti.
Ercan, şunları yazdı:
“Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Sakarya; M7,2, Samsun; <M5,0, Siirt; M6,1,Sinop;<M5,5, Sivas; M6,3, Şanlıurfa M6,4. Samsun deprem güvenli ildir, ancak güneydeki ilçeleri Havza, Ladik M7,2 KAK sarsıntılarından etkilenir. Sinop güvenli ildir. Urfa göreceli iyidir.”