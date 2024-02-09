Prof. Ahmet Ercan'ın deprem açıklaması gece yarısı panik yarattı: Herkes yanlış anladı

Asrın felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Depremin vurduğu 11 il başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.