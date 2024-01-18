Prof. Ahmet Ercan'dan büyük deprem uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Doğu Anadolu Fay Hattı için uyarılarda bulundu.

Deprem Ahmet Ercan
Prof. Ahmet Ercan'dan büyük deprem uyarısı - Resim: 1

Doğu Anadolu Fayı için deprem uzmanlarından uyarılar gelmeye devam ediyor. Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Anadolu gerildi, durdu. Beklemede" ifadelerini kullandı.

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Prof. Ahmet Ercan'dan büyük deprem uyarısı - Resim: 2

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra dikkatlerin çevrildiği Doğu Anadolu Fayı için deprem uzmanlarından gelen uyarılar sürüyor.

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Prof. Ahmet Ercan'dan büyük deprem uyarısı - Resim: 3

Doğu Anadolu’nun kırılmaya hazır olduğu ve 7’nin üzerinde deprem üretebileceği belirtiliyor. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Anadolu gerildi, durdu. Beklemede” uyarısında bulundu.

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Prof. Ahmet Ercan'dan büyük deprem uyarısı - Resim: 4

Ercan paylaşımında şunları söyledi:

"Depremden önce depremcikler kudurur, sonra derin bir dinginlik başlar. Sonra da deprem vurur. Dinginlik ne kadar uzun sürerse deprem o kadar büyük olur. Anadolu gerildi, durdu. Beklemede...."

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Prof. Ahmet Ercan'dan büyük deprem uyarısı - Resim: 5

NACİ GÖRÜR DE UYARMIŞTI

Prof. Dr. Naci Görür de daha önce yaptığı uyarıda Doğu Anadolu fay hattının her an 7 ve üzeri bir deprem üretebileceğini söyledi. Görür, bölgede 7 ve üzeri deprem üretebilecek fayların olduğuna dikkat çekmişti.

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Prof. Ahmet Ercan'dan büyük deprem uyarısı - Resim: 6

Görür, “Tunceli’nin 4 tarafı faylarla çevrili; Ovacık, Malatya, Doğu Anadolu, Nazımiye Fayı var. Nazımiye, Pülümür, Tunceli bu fayların arasında... Kuzey Anadolu Fayı’nın Erzincan ile Bingöl-Karlıova arasında en son deprem 1784'te… Yedisu Fayı, her 250 senede bir deprem üretir. Fayın tekerrür periyodu dolmuş, hem de 6 Şubat depremleri bu fayların uç kesimlerine stres transfer etmiş olabilir. Stres transferi nedeniyle bu faylarda oluşabilecek depremi öne çekmiş olabilir. Onun için endişe ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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