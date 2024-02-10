Prof. Ahmet Ercan, o ili işaret etti: Kırıklardan kaçacak yer yok!

Depremlerle ilgili son uyarı Burdur için geldi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem riskiyle ilgili uyarılarını sürdürüyor. Ercan, bu kez Burdur iline dikkat çekti. Deprem uzmanı, Burdur'da kırıklardan kaçacak yer olmadığını belirtti.