Prof. Ahmet Ercan 'güvenli' dedi, 24 ili açıkladı: 'Depremden kaçmak için o şehirleri seçmeyin'

"PARAN NE KADAR AZSA..."

Türkiye'nin deprem yaşanan her iline gittim. Deprem dar gelirlilerin oturduğu kötü yerler yada emeklilerin oturduğu eski yerlerde daha çok göçüğe neden oluyor. Kahramanmaraş'a gidin Yeni mahalleler dimdik ayakta. Göçük altından beyaz yakalılar veya varlıklılar çıkmıyor. Paran ne kadar azsa deprem sana o kadar yakındır. Şu an çadırda kalanlar da olduğu gibi. 6 Şubat'tan sonra yaklaşık 3 milyon insan yerini terk etti. İstanbul'da da böyle olacak.