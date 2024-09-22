Poşet Çayın İçinden 1200’den Fazla Böcek Çıktı

Bu durum, çay üretiminde pestisit kullanılmadığını ve çayın tüketiminin güvenli olduğunu gösteriyor. Araştırmalar, çaylardaki DNA’nın yüzde 99'unun bitkilerden, yalnızca çok küçük bir kısmının ise böceklerden geldiğini ortaya koyuyor.