Poşet Çayın İçinden 1200’den Fazla Böcek Çıktı

Çay tiryakilerine kötü haber geldi. Poşet çayların içinde 1200'den fazla böcek DNA'sı olduğu tespit edildi.

Kaynak: Milliyet

Çay
Poşet Çayın İçinden 1200’den Fazla Böcek Çıktı - Resim: 1

Milliyet'ten Betül Topaklı'nın derlemesine göre, son araştırmalar poşet çayların içinde 1200'den fazla eklem bacaklı türüne ait DNA bulguları tespit etti. Bilim insanları, çay yapraklarının toplama sürecinde böceklerle etkileşime girdiğini belirtiyor.

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Poşet Çayın İçinden 1200’den Fazla Böcek Çıktı - Resim: 2

e-DNA analizi ile gerçekleştirilen bu çalışmada, nane, papatya, siyah çay ve maydanoz gibi dört farklı bitkide DNA çeşitliliği ortaya çıkarıldı.

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Poşet Çayın İçinden 1200’den Fazla Böcek Çıktı - Resim: 3

Bu durum, çay üretiminde pestisit kullanılmadığını ve çayın tüketiminin güvenli olduğunu gösteriyor. Araştırmalar, çaylardaki DNA’nın yüzde 99'unun bitkilerden, yalnızca çok küçük bir kısmının ise böceklerden geldiğini ortaya koyuyor.

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Poşet Çayın İçinden 1200’den Fazla Böcek Çıktı - Resim: 4

Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından bir tehdit olarak değil, doğal bir durum olarak değerlendiriliyor.

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