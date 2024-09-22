Poşet Çayın İçinden 1200’den Fazla Böcek Çıktı
Çay tiryakilerine kötü haber geldi. Poşet çayların içinde 1200'den fazla böcek DNA'sı olduğu tespit edildi.
Kaynak: Milliyet
Milliyet'ten Betül Topaklı'nın derlemesine göre, son araştırmalar poşet çayların içinde 1200'den fazla eklem bacaklı türüne ait DNA bulguları tespit etti. Bilim insanları, çay yapraklarının toplama sürecinde böceklerle etkileşime girdiğini belirtiyor.
e-DNA analizi ile gerçekleştirilen bu çalışmada, nane, papatya, siyah çay ve maydanoz gibi dört farklı bitkide DNA çeşitliliği ortaya çıkarıldı.
Bu durum, çay üretiminde pestisit kullanılmadığını ve çayın tüketiminin güvenli olduğunu gösteriyor. Araştırmalar, çaylardaki DNA’nın yüzde 99'unun bitkilerden, yalnızca çok küçük bir kısmının ise böceklerden geldiğini ortaya koyuyor.
Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından bir tehdit olarak değil, doğal bir durum olarak değerlendiriliyor.