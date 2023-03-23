Polis tarafından durduruldu, 'Mesut Komiserimi istiyorum' dedi
Bursa İnegöl'de polis tarafından durdurulan 27 yaşındaki Enes S.'nin hakimiyetindeki otomobilde bulunan arkadaşı 21 yaşındaki Bulut B. polislere, ''Ben Mesut komiserimi istiyorum. Dizi ben 8 yaşındayken başladı, hala bitmiyor" dedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan araçtaki yolcu genç kız, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
Kanal D'de yayınlanan ve ilgi gören "Arka Sokaklar" dizisindeki karakterlerin isimleriyle polis ekiplerine hitap eden Bulut B. (21), "Ben 8 yaşındayken başladı, halen devam ediyor dizi" diyerek polislik mesleğini sevdiğini söyledi. Polis ekiplerinden tabancalarını ve kelepçelerini ısrarla isteyen genç kız, ekiplere zor anlar yaşattı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, şüphelendikleri 16 FN 196 plakalı aracı durdurdular. Ekipler sürücü Enes S.'ye (27) alkol testi uyguladılar.
1.6 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 4 bin 64 TL cezai işlem uygulanırken, 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.