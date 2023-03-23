Polis tarafından durduruldu, 'Mesut Komiserimi istiyorum' dedi

Kanal D'de yayınlanan ve ilgi gören "Arka Sokaklar" dizisindeki karakterlerin isimleriyle polis ekiplerine hitap eden Bulut B. (21), "Ben 8 yaşındayken başladı, halen devam ediyor dizi" diyerek polislik mesleğini sevdiğini söyledi. Polis ekiplerinden tabancalarını ve kelepçelerini ısrarla isteyen genç kız, ekiplere zor anlar yaşattı.