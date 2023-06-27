Polis memuru aracıyla yolunu kestiği avukatın bacağını kırdı! Lüks otomobil ve villa detayı

Sabah'ta yer alan habere göre Avukat Fatih Uzun ailesi ile birlikte 22 Nisan'da Manisa'dan İstanbul'a otomobiliyle dönerken birbirini sollayan Maserati marka araç ile beyaz Ford Focus marka aracın tehlikeli sürüşünden kaçmak için şerit değiştirmek istedi. Lüks Maserati araç sürücüsü olan ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenilen Hüseyin Tayfun Üçgül, kendisini sollayan Fatih Uzun'un aracını sıkıştırarak taciz etmeye başladı.