Polat çiftine kötü haber: Yeni MASAK raporu ortaya çıktı, o deliller dosyaya sunuldu!

AVUKAT VERGİ KAÇIRMA DIŞINDA HERHANGİ BİR SUÇLAMA OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Polat çiftinin avukatı İbrahim Kaya, son açıklamasında, vergi kaçırma dışında herhangi bir suçlama olmadığını ileri sürerek, "Kara para ve bahis suçuna dahil delil elde edilmedi. Vergiyi az ödemek için faturaları yüksek, satışları az gösteriyorlardı. Vergi suçu ağırlıklı olduğu için örgüt suçlaması da olmuyor" iddiasında bulunmuştu.