Polat çiftine kötü haber: Yeni MASAK raporu ortaya çıktı, o deliller dosyaya sunuldu!
Geçtiğimiz haftalarda tutuklanarak cezaevine konulan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine kötü haber geldi. Soruşturmaya, daha önce yasa dışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer de şüpheli olarak eklendi.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan-Engin Polat çifti hakkında yürütülen soruşturmaya yeni bir Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu eklendi. Soruşturmaya daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer de şüpheli sıfatıyla dahil edildi. MASAK'ın son raporu dosyayı tamamen etkileyecek.
AVUKAT VERGİ KAÇIRMA DIŞINDA HERHANGİ BİR SUÇLAMA OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ
Polat çiftinin avukatı İbrahim Kaya, son açıklamasında, vergi kaçırma dışında herhangi bir suçlama olmadığını ileri sürerek, "Kara para ve bahis suçuna dahil delil elde edilmedi. Vergiyi az ödemek için faturaları yüksek, satışları az gösteriyorlardı. Vergi suçu ağırlıklı olduğu için örgüt suçlaması da olmuyor" iddiasında bulunmuştu.
MASAK'ın yeni raporunun ardından Polat çiftine yönelik kara para ve yasa dışı bahis suçlaması önemli bir zemin kazanmış oldu. Polat çiftinin avukatları uzun süredir dosyayı vergi kaçırmaya indirgemeye çalışıyordu.
POLAT ÇİFTİ TUTUKLANDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklandı.
SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME
Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Polat çiftine ait soruşturma dosyasında, vergi kaçırma dışında herhangi bir delil bulunmadığı, kara para ve yasa dışı bahis suçlamasının temelsiz olduğu iddia ediliyordu.
2 ŞÜPHELİ DAVAYA DAHİL EDİLDİ
Soruşturma dosyasına eklenen yeni bir MASAK raporuyla iki şüpheli daha davaya dahil edildi. Daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer de soruşturmaya şüpheli olarak eklendi.
POLAT OLAYININ GEÇMİŞİ
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.
Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.
Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16’sı tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.