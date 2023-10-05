Peş peşe sarsıntılar: Naci Görür 7 ve üstü deprem için o bölgeyi işaret etti

Levhaların hareketiyle sınırların da değiştiğini söyleyen Görür, "(Ne zaman bu depremler duracak?) diye soruyorlar. Dünyanın levha yapısını nasıl değiştireceksiniz ki depremler dursun. Depremler 13 milyon senedir devam ediyor, daha milyonlarca sene de devam edecek. Depremler durmaz, durmayacak, durdurulamaz. Gelin ülkeyi depreme dirençli yapalım" dedi.