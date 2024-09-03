Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak: Tüm Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! Eylül 2024 Sigara Fiyat Listesi
Geçtiğimiz aylarda peş peşe yapılan zamlarının ardından sigara tiryakilerine bir kötü haber daha verildi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Eylül ayının ilk haftalarında sigara fiyatlarına 3 ile 5 TL arasında zam geleceğini duyurdu. Sektör kaynakları, zamların pazartesi günü itibarıyla geçerli olacağını belirtti.
Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, fahiş vergi rakamlarıyla birleşince sigara ve alkol ürünlerine yapılan peş peşe zamlar vatandaşlar tarafından kanıksanmaya başlandı.
Bu yıl 4 kez zamlanan sigaralara eylül ayında bir artış daha yapılacak.
SİGARA FİYATLARINA BİR ZAM DAHA
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, eylül ayının ilk haftası itibarıyla tüm sigara gruplarına 3 ile 5 TL aralığında bir zam geleceğini duyururken, vatandaşlar duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.
Sektör kaynakları, sigara üreticilerinin söz konusu zamları farklı tarihlerde duyuracağını belirtirken, pazartesi günü itibarıyla birçok firmanın güncel fiyat listesine geçmesinin beklenildiği aktarıldı.
EN AZ 3 EN FAZLA 5 TL ARTACAK
Hangi sigara grubuna ne kadar zam yapılacağı henüz netlik kazanmazken, Dündar en düşük zam tutarının 3 TL, en yüksek zam oranının ise 5 TL olacağını belirtti.
Zammın, eylül ayının ilk haftalarında geleceğini belirten Dündar, “Zammı eylül ayının içinde bekliyoruz. Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz“ dedi.
EYLÜL 2024 SİGARA FİYAT LİSTESİ
Yapılan zammın yarından itibaren geçerli olacağı öğrenilirken, sigaraların güncel fiyat listesi merak konusu oldu.
İşte 2024 yılı Eylül ayında güncel sigara fiyatları...
WINSTON Dark Blue & Deep Blue 68 TL
WINSTON Slender 69 TL
WINSTON 71 TL
WINSTON Slims 76 TL
WINSTON Xsence 78 TL
CAMEL Slender 65 TL
CAMEL Deep Blue 66 TL
CAMEL Black & White 67 TL
CAMEL Yellow & Brown 70 TL
LD Slims 65 TL
LD 65 TL
MONTE CARLO Slender 64 TL
MONTE CARLO 64 TL
CAMEL Yellow (100 gram) 165 TL
PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI
PARLIAMENT Aqua Blue Slims 77 TL
PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun) 77 TL
PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve 75 TL
PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE 73 TL
MARLBORO Red Long 75 TL
MARLBORO Red / Touch 74 TL
MARLBORO Touch Blue/Gray / White 74 TL
MARLBORO EDGE 71 TL
MURATTI 71 TL
MURATTI BLU 70 TL
LARK 70 TL
CHESTERFIELD 69 TL
L&M 69 TL
MARLBORO ROLL 50 Sarmalık Kıyılmış Tütün 100 TL