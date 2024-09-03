Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak: Tüm Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! Eylül 2024 Sigara Fiyat Listesi

EN AZ 3 EN FAZLA 5 TL ARTACAK



Hangi sigara grubuna ne kadar zam yapılacağı henüz netlik kazanmazken, Dündar en düşük zam tutarının 3 TL, en yüksek zam oranının ise 5 TL olacağını belirtti.



Zammın, eylül ayının ilk haftalarında geleceğini belirten Dündar, “Zammı eylül ayının içinde bekliyoruz. Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz“ dedi.