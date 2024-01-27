Pavyonda çalışan Seda Nur gözyaşları içinde yardım istedi: Orada ölmek istemiyorum
ATV ekranlarında yayımlanan Esra Erol'da programına katılan ve pavyonda çalıştığını söyleyen Seda Nur isimli kadın gözyaşları içinde yardım istedi.
ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da, bu hafta pavyonda çalışan Seda Nur isimli kadının anlattıklarıyla gündeme geldi. Henüz 8 yaşındayken annesi tarafından terk edilen ve şu an 18 yaşında olan Seda Nur, Esra Erol'dan annesini bulması için yardım istedi.
Sıcak bir yuva istediğini söyleyen Seda Nur 'Orada ölmek istemiyorum' diyerek gözyaşları içinde hayat hikayesini anlattı.
Seda Nur annesinin onları terk etmesinin ardından babasının evlendiği ve üvey annesinin onları istemediğini söyledi. Nur, ''Babam evlendi. Evlendiği kadın bizi kendi çocuğu gibi görmedi. 16 yaşında 40 yaşındaki bir adamla evlendirildim. Üvey annenin baskısından mecburdum.'' dedi.
Seda Nur "Boşandıktan sonra bir ay daha o evde kaldım. 18 yaşındayım. Pavyonda çalışıyorum. Niye? Ben o yaşlı adamların yanında oturmak zorunda mıyım? Ben bunların hiçbirini hak etmedim. Beni bu duruma getiren annem ve babam." diyerek isyan etti.
Esra Erol hikayesiyle herkesi üzen Seda Nur'un annesi Songül'ün buldu ancak annesi kızı ile görüşmek istemedi. Seda Nur, 'Ben istedim ki düzenli bir hayatım. Sıcak bir yuvam olsun. Biraz sevgi göreyim istedim. Hiç mi vicdanın yok.' diyerek gözyaşlarına boğuldu.