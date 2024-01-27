Pavyonda çalışan Seda Nur gözyaşları içinde yardım istedi: Orada ölmek istemiyorum

Seda Nur "Boşandıktan sonra bir ay daha o evde kaldım. 18 yaşındayım. Pavyonda çalışıyorum. Niye? Ben o yaşlı adamların yanında oturmak zorunda mıyım? Ben bunların hiçbirini hak etmedim. Beni bu duruma getiren annem ve babam." diyerek isyan etti.